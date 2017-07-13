Улюкаев попросил у судьи послабление

На заседании Басманного суда Москвы, рассматривающего ходатайство о продлении домашнего ареста для Алексея Улюкаева, защита бывшего министра экономического развития России попросила смягчить ему меру пресечения. Подсудимый попросил разрешить ему гулять три часа вместо двух и не привязывать возможность выйти из дома к строгому расписанию. Подобную просьбу адвокаты мотивировали тем, что их подзащитному "не очень удобно общаться с детьми при режиме прогулок строго с семи до девяти утра", передает РБК. Следственный комитет выступил против подобного послабления. Суд ходатайство следствия о продлении домашнего ареста для Улюкаева до 15 августа удовлетворил.