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Общество

Улюкаев попросил у судьи послабление

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На заседании Басманного суда Москвы, рассматривающего ходатайство о продлении домашнего ареста для Алексея Улюкаева, защита бывшего министра экономического развития России попросила смягчить ему меру пресечения. Подсудимый попросил разрешить ему гулять три часа вместо двух и не привязывать возможность выйти из дома к строгому расписанию. Подобную просьбу адвокаты мотивировали тем, что их подзащитному "не очень удобно общаться с детьми при режиме прогулок строго с семи до девяти утра", передает РБК. Следственный комитет выступил против подобного послабления. Суд ходатайство следствия о продлении домашнего ареста для Улюкаева до 15 августа  удовлетворил.

13 июля 2017, 11:02

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