В России хотят выгнать треть чиновников

Алексей Кудрин предложил сократить госаппарат и затраты на него примерно на треть. Не исключено, что на смену армии чиновников придут новые технологии.

В Администрации президента обсуждают проект реформирования государственного управления. Возглавляемый Алексеем Кудриным Центр стратегических разработок (ЦСР) инициировал создание цифровой экосистемы данных для госуправления, а в правительстве – стратегического блока под руководством вице-премьера.

"Госслужбу ЦСР предлагает сделать смешанной, выделив в ней срочные контракты и карьерный трек, а также централизовав управление кадрами в Федеральном кадровом агентстве. Стоимость госуправления, согласно расчетам ЦСР, должна снизиться с нынешних 2844 рублей в год на гражданина до 1990 рублей", – пишет "Коммерсантъ".

По словам экспертов издания, ознакомившихся с программой, до 2024 года команда Кудрина рассчитывает повысить уровень цифровизации процессов в госуправлении с 10% до 50% и снизить долю расходов на обеспечение работы госаппарата в общих госрасходах с 2,5% до 1,74%. Общее число госслужащих должно снизиться примерно на 30%.