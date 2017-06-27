В МГЮА объяснили установку памятной доски Сталину

В Московском государственном юридическом университете имени Кутафина (МГЮА) из-за установки мемориальной доски Иосифу Сталину разгорелся скандал. Вице-президент Федеральной палаты адвокатов, профессор Генри Резник покинул вуз, возмутившись появлением памятной таблички, пишет "АиФ".

Между тем в пресс-центре вуза пояснили, что доску с упоминанием о выступлении в первом зале Университета в 1924 году Сталина установили в соответствии с постановлением Совета министров от 30 августа 1960 года. Согласно этому документу зал должен быть обозначен как памятник культуры местного значения.