В Татарстан пришел снежный апокалипсис

В Верхнеуслонском районе Татарстана неожиданно начался снежный апокалипсис. Удивленные местные жители публикуют в соцсетях фото и видео покрытых снегом дорог.

Необычное погодное явление жители Татарстана наблюдали утром 23 июня 2017 года, передает агентство "Интерфакс". Выпадение снега привело к массовым затруднениям движения на дорогах. На одном из видео в соцсети Instagram видно, что некоторые легковые автомобили не смогли справиться со стихией и временно припарковались на обочине.

enter; width:100%;"> Публикация от ❤ Казань | Kazan ❤ (@kazan_stories) Июн 23 2017 в 5:45 PDT

"Просто лето, просто конец июня...а что такого?))" – прокомментировал свое видео пользователь kazan_stories. "Ни фига себе лето", – поддержал его anisimovamargari. "Все встали на подъемчик. Две секунды и зима", – написал в соцсетях один из очевидцев инцидента.

Публикация от Роман Воронкин (@rvoronkin) Июн 23 2017 в 4:40 PDT

Примечательно, что на жителей Татарстана неожиданно обрушился не только снег, но и град. На снимках из Верхнеуслонского района видно, что район засыпало сравнительно крупными частицами льда. Тем не менее, по данным МЧС, информация о сильном повреждении машин и домов не является достоверной.

Публикация от Роман Воронкин (@rvoronkin) Июн 23 2017 в 4:40 PDT

"Никаких разрушений в результате выпадения града не зафиксировано", – сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. "Выпавший снег быстро растаял", – добавил представитель ведомства.

Напомним, с 20 по 22 июня 2017 года в Мурманской области также выпал снег. Многие жители региона опубликовали в соцсетях жалобы на холод в квартирах, они обратились к местной администрации с просьбой вернуть отопление в жилые помещения. Руководство региона ответило им отказом, так как сейчас ведут подготовка инфраструктуры к осеннему сезону.