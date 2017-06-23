Суд арестовал ТЦ бывшего владельца "Черкизона"

Американский суд постановил арестовать торговый центр в Лас-Вегасе, принадлежащий бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову. Иск в отношении бизнесмена подал Банк Москвы.

Исмаилов обвиняется в мошенничестве: его долг перед банком достиг 19 миллиардов рублей, передает "Коммерсантъ". Разбирательство по этому делу продолжается. Суд предоставил предпринимателю время для ответа на претензии кредитной организации.