Суд арестовал ТЦ бывшего владельца "Черкизона"

Американский суд постановил арестовать торговый центр в Лас-Вегасе, принадлежащий бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову. Иск в отношении бизнесмена подал Банк Москвы.
Исмаилов обвиняется в мошенничестве: его долг перед банком достиг 19 миллиардов рублей, передает "Коммерсантъ". Разбирательство по этому делу продолжается. Суд предоставил предпринимателю время для ответа на претензии кредитной организации.
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