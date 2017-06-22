Москвичей предупредили о грозе с запада

МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий вечером 22 июня в Москве. "Начиная с западных районов, ожидаются дождь, гроза, порывы западного, северо-западного ветра 12-17 метров в секунду", – цитирует ТАСС сообщение ведомства. Во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи и повал деревьев. Рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие старения и по возможности переждать непогоду в безопасном месте.