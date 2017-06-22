Ловкий орел оставил рыбака без добычи

Эштон Филлипс из канадского Ванкувера стал героем интернета благодаря своему видео с орлом. Он снимал приближающуюся птицу, но не ожидал, что она воспользуется случаем и стащит улов прямо из-под носа.

"Я увидел, как этот орел кружил вдоль береговой линии, поэтому я достал камеру, рассчитывая сделать фото. Внезапно ни с того ни с сего он начал движение к моей лодке", – вспоминает рыбак. Эштон и подумать не мог, что орел решится на грабеж.

Тем не менее видео снято и размещено в Сети. Публикация уверенно набирает лайки.