Ловкий орел оставил рыбака без добычи
"Я увидел, как этот орел кружил вдоль береговой линии, поэтому я достал камеру, рассчитывая сделать фото. Внезапно ни с того ни с сего он начал движение к моей лодке", – вспоминает рыбак. Эштон и подумать не мог, что орел решится на грабеж.
Тем не менее видео снято и размещено в Сети. Публикация уверенно набирает лайки.
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