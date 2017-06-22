Россия направила Франции ноту протеста после нападения в Ле Бурже

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскрыла подробности нападения на главу делегации Рособоронэкспорта на авиасалоне в Ле Бурже, передает РИА ФАН. По ее словам, целью злоумышленников было банальное ограбление.

Дипломат отметила, что Россия направила Франции ноту протеста в связи со случившимся. Захарова добавила, что Москва требует тщательного расследования происшествия.