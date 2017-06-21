Коала ворвалась в ресторан на "тусовку"
За день с момента публикации видеозапись посмотрели уже более 186 тысяч человек. На кадрах видно, как посетители пропустили животное в ресторан и дали ему какое-то время посидеть в центре помещения. Через некоторое время на место инцидента прибыли сотрудники службы спасения животных, они забрали коалу и отпустили ее на волю. Очевидцы рассказали, что ранее Джеффри неоднократно видели на близлежащих деревьях, однако внутрь заведения он прежде не заходил.
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