Коала ворвалась в ресторан на "тусовку"

Жители Южной Австралии обратили внимание на коалу Джеффри, которая нагло вошла в открытую дверь ресторана и села в самом центре помещения. Очевидцы засняли произошедшее на камеру и опубликовали в соцсетях.

За день с момента публикации видеозапись посмотрели уже более 186 тысяч человек. На кадрах видно, как посетители пропустили животное в ресторан и дали ему какое-то время посидеть в центре помещения. Через некоторое время на место инцидента прибыли сотрудники службы спасения животных, они забрали коалу и отпустили ее на волю. Очевидцы рассказали, что ранее Джеффри неоднократно видели на близлежащих деревьях, однако внутрь заведения он прежде не заходил.