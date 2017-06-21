Москвичей отправят смотреть кино на крышу

Этим летом в столице начнут устраивать киносеансы во дворах домов и даже на крышах. Об амбициозных планах рассказали в пресс-службе компании "Московское кино". Представитель сети назвал подобные кинотеатры партизанскими: там будут показывать отечественные фильмы, записанные на пленку.

Предположительно, проект стартует в июле, передает телеканал "360". Количество площадок и их местоположение пока не определено.