Из-за внушительных габаритов депутат Госдумы России и известный боксер Николай Валуев не смог комфортно разместиться в белорусском парламенте. Ему пришлось сидеть на неудобном стуле.

Курьезная ситуация произошла во время 52-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Стул для Валуева поставили в проходе между рядами.

Сам русский богатырь отнесся к ситуации с пониманием. Он с сожалением признал, что не поместился в кресле. "Два часа не высижу. В Госдуме у меня более широкое кресло. Я думаю, что если бы в Беларуси появился депутат такой комплекции, как я, для него бы сделали исключение и стул бы как-то подвинули", – цитирует URA.ru Николая Валуева.

Действительно, в Госдуме для депутата сделали специальное кресло. Оно гораздо большего размера, чем у остальных парламентариев. Оно и понятно, ведь рост бывшего спортсмена составляет 213 сантиметров, а вес – порядка 150 килограммов.

Валуев не поместился в белорусском парламенте

В Доме правительства спортсмена усадили на отдельный стул между рядами [фото] pic.twitter.com/uNTgWZaNyU — Наталия Захарова (@znatalur) 16 июня 2017 г.

Отметим, 14 июня глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил заменить кресла в зале заседаний на деревянные стулья. "Я считаю, что такая исключительно утилитарная, экологически чистая, крепкая мебель – это очень хорошо и функционально", – заявил депутат.