Кремль о провокациях на митинге в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о провокациях в ходе несанкционированного митинга, который прошел в центре Москвы 12 июня, передает НСН. "Наряду с согласованным митингом, который был на Сахарова и который прошел абсолютно без проблем, были и провокационные действия", – отметил Песков, добавив, что правоохранители сделали все, что от них требовал закон для обеспечения правопорядка.