Стример с iPad попал на рога разъяренному быку
Видеозапись происшествия попала в Сеть и уже стала очередным хитом. За первую неделю ролик набрал более ста тысяч просмотров.
Инцидент произошел на острове Терсейра, принадлежащем Португалии. Бык набросился на мужчину, снимавшего его на камеру iPad. Перед этим неизвестный раздразнил животное куском зеленой ткани. Бык кинулся на обидчика, но тот успел убежать. Однако разъяренный зверь тут же нашел себе другую жертву и поднял на рога зеваку с гаджетом.
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