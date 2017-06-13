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Общество

Подросток станцевал на койке после пересадки сердца

Фото: GLOBAL LOOK press/S. Rocker
Американский 16-летний подросток Амари Холл после операции по пересадке сердца станцевал на больничной койке. Через какое-то время к нему присоединились и находившиеся в палате медсестры.
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Видеозапись танца Амари Холла опубликовала в интернете его тетя Шерен Хантер, передает телеканал FOX 5. По ее словам, она разместила его в Сети для привлечения интереса общества к проблеме нехватки донорских органов. "Также я хотела показать миру, что Амари – настоящий воин, который никогда не сдается. Пройдя через все испытания и медицинские процедуры, он все равно каким-то образом продолжает излучать позитивную энергию, распространяя ее на других людей", – рассказала родственница.

Автор: Константин Улюкаев13 июня 2017, 09:59

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