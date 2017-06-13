Подросток станцевал на койке после пересадки сердца

Американский 16-летний подросток Амари Холл после операции по пересадке сердца станцевал на больничной койке. Через какое-то время к нему присоединились и находившиеся в палате медсестры.

Видеозапись танца Амари Холла опубликовала в интернете его тетя Шерен Хантер, передает телеканал FOX 5. По ее словам, она разместила его в Сети для привлечения интереса общества к проблеме нехватки донорских органов. "Также я хотела показать миру, что Амари – настоящий воин, который никогда не сдается. Пройдя через все испытания и медицинские процедуры, он все равно каким-то образом продолжает излучать позитивную энергию, распространяя ее на других людей", – рассказала родственница.