Подросток станцевал на койке после пересадки сердца
Видеозапись танца Амари Холла опубликовала в интернете его тетя Шерен Хантер, передает телеканал FOX 5. По ее словам, она разместила его в Сети для привлечения интереса общества к проблеме нехватки донорских органов. "Также я хотела показать миру, что Амари – настоящий воин, который никогда не сдается. Пройдя через все испытания и медицинские процедуры, он все равно каким-то образом продолжает излучать позитивную энергию, распространяя ее на других людей", – рассказала родственница.
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