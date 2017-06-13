Московские аэропорты из-за непогоды задерживают рейсы

В столичных аэропортах из-за непогоды задерживается вылет 18 самолетов, два рейса отменены. По данным портала "Яндекс.Расписание", из Домодедово 13 самолетов отправятся с задержкой, два рейса не будут выполнены. В Шереметьево задержали пять рейсов. Аэропорты Внуково и Жуковский работают в штатном режиме.