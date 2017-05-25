Москвичей предупредили о гренландской свежести к концу мая

В ближайшие дни в столичный регион начнет поступать "очень свежий воздух из Гренландии", предупредил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он рассказал, что по восточной части гребня блокирующего циклона, который завис над Великобританией, на европейскую территорию России идет очень холодный воздух из Арктики. Тем не менее постепенно начнет теплеть. "При этом температурный фон еще будет ниже нормы", – цитирует ТАСС синоптика. Однако рассчитывать на теплую погоду в ближайшую неделю не стоит, предупредил он.