Модель Playboy осудили на три года за фото

Бывшая модель Playboy Дэни Мэтерс опубликовала в соцсети Snapchat фотографию голой старушки в раздевалке фитнес-клуба LA Fitness. Через некоторое время девушку осудили за насмешку над пожилым телом.

"Если я не смогла развидеть это, то и вы не сможете", – прокомментировала Дэни Мэтерс свой снимок в социальной сети. Позднее она объяснила, что хотела отправить фотографию своей подруге, но по ошибке опубликовала ее в открытом доступе.

Metro Playboy's Dani Mathers, shared Snapchat of naked woman will face trial Metro… https://t.co/8g29t1Hjuh #Playboy — Linda (@clindahilden) 16 мая 2017 г.

В результате девушку осудили за насмешку над телом 71-летней женщины, ее приговорили к трем годам испытательного срока и 30 часам общественных работ по удалению граффити. Отметим, что при негативном раскладе Дэни Мэтерс могли грозить до шести месяцев заключения, передает CNN.

Публикация от Dani Mathers (@missdanimathers) Май 15 2017 в 3:53 PDT

Адвокат модели Томас Месроу заявил, что она "не думала ни о чем подобном и не хотела кого-либо оскорбить". Сама девушка также рассказала, что она "любит женское тело". "Я знаю, что пристыжение – это неправильно. Я не такая", – заключила экс-сотрудница Playboy.

Публикация от Dani Mathers (@missdanimathers) Апр 16 2016 в 12:46 PDT

Тем не менее суд признал Дэни Мэтерс виновной в правонарушении. Более того, за подобный проступок девушку также наказали на новом рабочем месте – ее уволили с радиостанции, на которой она была ведущей в последнее время. Также ей запретили вход в фитнес-зал, в котором произошел инцидент.

Публикация от Dani Mathers (@missdanimathers) Май 23 2017 в 9:22 PDT

По мнению городского адвоката Майка Фейера, это решение суда является показательным для многих людей "с похожим поведением". По его словам, "это главное, так как каждый день кого-нибудь где-нибудь обижают".