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Общество

Модель Playboy осудили на три года за фото

Дэни Мэтерс. Фото: instagram.com/missdanimathers
Бывшая модель Playboy Дэни Мэтерс опубликовала в соцсети Snapchat фотографию голой старушки в раздевалке фитнес-клуба LA Fitness. Через некоторое время девушку осудили за насмешку над пожилым телом.
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"Если я не смогла развидеть это, то и вы не сможете", – прокомментировала Дэни Мэтерс свой снимок в социальной сети. Позднее она объяснила, что хотела отправить фотографию своей подруге, но по ошибке опубликовала ее в открытом доступе.

В результате девушку осудили за насмешку над телом 71-летней женщины, ее приговорили к трем годам испытательного срока и 30 часам общественных работ по удалению граффити. Отметим, что при негативном раскладе Дэни Мэтерс могли грозить до шести месяцев заключения, передает CNN.

Адвокат модели Томас Месроу заявил, что она "не думала ни о чем подобном и не хотела кого-либо оскорбить". Сама девушка также рассказала, что она "любит женское тело". "Я знаю, что пристыжение – это неправильно. Я не такая", – заключила экс-сотрудница Playboy.

Тем не менее суд признал Дэни Мэтерс виновной в правонарушении. Более того, за подобный проступок девушку также наказали на новом рабочем месте – ее уволили с радиостанции, на которой она была ведущей в последнее время. Также ей запретили вход в фитнес-зал, в котором произошел инцидент.

По мнению городского адвоката Майка Фейера, это решение суда является показательным для многих людей "с похожим поведением". По его словам, "это главное, так как каждый день кого-нибудь где-нибудь обижают".

Автор: Константин Улюкаев25 мая 2017, 16:44

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