Депутата Рады поймали за порно на заседании

Украинские журналисты заметили, что народный депутат Верховной рады Сергей Шахов на одном из заседаний переписывался с девушкой по имени Диана. На фотографиях их диалога видно, что политик отправил собеседнице непристойные порнографические снимки.

Журналист Александр Дубинский сфотографировал депутата на заседании, при этом в кадр попала и часть переписки политика с неизвестной девушкой. "Роднюля, привет. Давно не слышались. Как сам? Семья как? Вчера упало лаве. Это ты?" – написала Диана.

Сергей Шахов ответил ей, что он "работает", и предложил "включить канал рады". После этого он отправил ей ряд непристойных фотографий, которые также попали в поле зрения журналиста. Целиком ответ Дианы на сообщения депутата не виден, но на кадрах можно разглядеть ее слова "в натуре влюблен!"

Примечательно, что никаких подробностей о личности Дианы Александр Дубинский не сообщил. Также он не уточнил, связан ли Сергей Шахов с "лаве", которое "упало" его собеседнице. Однако он пояснил, кем на самом деле является попавшийся на интимной переписке депутат.

"Городской голова Стаханова Юрий Борисов, в частности, обвинил депутата городского совета Сергея Шахова в "отмывании денег Семьи", вывозе "тонн валюты за границу" и поинтересовался, куда спрятал Сергей Шахов свои фотопортреты с сыном Януковича и Пшонкой. В ответ Шахов закричал с места: "Закрой рот, животное!" – рассказал журналист. В заключение он отметил, что борьба с коррупцией на Украине – "сплошная порнография".

Примечательно, что подобные новости приходят из Верховной рады с неожиданной регулярностью. В частности, в июле 2016 года украинский депутат Вячеслав Константиновский заявил, что на заседании он смотрел порно, так как хотел отвлечься от "клоунады" политиков. При этом он признал, что выбрал не лучшее место для просмотра эротических роликов.