Грустная собака покорила сердца сотен тысяч

Сотрудники американского приюта опубликовали в Facebook видео: собака грустит из-за того, что ее отдали в приют. Пользователи ресурса в комментариях отметили, что от увиденного у них разрывалось сердце.

По словам представителя приюта, запись сделана в тот момент, когда четырехлетняя Электра поняла, что хозяева за ней уже не вернутся. За неделю ролик посмотрели более 330 тысяч человек. "Как так могли поступить с таким прекрасным животным?! Серьезно, взгляните на это лицо. Это очень грустное выражение лица", – написала в комментариях Саманта Хендерсон. Отметим, Электра позже обрела новый дом.