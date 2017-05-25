Грустная собака покорила сердца сотен тысяч
По словам представителя приюта, запись сделана в тот момент, когда четырехлетняя Электра поняла, что хозяева за ней уже не вернутся. За неделю ролик посмотрели более 330 тысяч человек. "Как так могли поступить с таким прекрасным животным?! Серьезно, взгляните на это лицо. Это очень грустное выражение лица", – написала в комментариях Саманта Хендерсон. Отметим, Электра позже обрела новый дом.
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