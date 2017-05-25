Скандальный активист Дадин разводится с женой после измен

Политический активист Ильдар Дадин сделал громкое заявление в социальных сетях, касающееся личной жизни. Оно шокировало многих подписчиков.

Вряд ли от первого осужденного по статье о неоднократном нарушении порядка проведения митингов и досрочно освобожденного из колонии решением Верховного суда ждали столь откровенных подробностей. На своей странице в Facebook он написал, что разводится с Анастасией Зотовой.

Дадин обвинил супругу в измене. По словам активиста, об этом сообщил некий мужчина, предположительно, ее любовник. Он рассказал такие подробности, о которых мог знать только тот, кто близко общался с Зотовой. Именно поэтому у Дадина не возникло сомнений в неверности жены.

Скандальный активист подчеркнул: все, кому не нравится правда, могут удалить его из друзей. "Я готов остаться один. С лжецами мне не по пути", – резюмировал он. Позже Дадин опубликовал еще одну запись, объяснив причину, по которой вынес сор из избы. По его словам, "нормальные люди подлость обличают, а не покрывают".