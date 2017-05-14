Любовница Кличко сбежала в Россию с компроматом

Мэра Киева Виталия Кличко поймали на обмане. Экс-боксер, поддерживавший имидж примерного семьянина, оказался знатным ловеласом. Одна из любовниц Кличко убежала в Москву и пообещала выдать тайны киевского градоначальника.

Долгое время похождения Виталия Кличко держали в тайне, о них знали только самые близкие мэра и СБУ. Причем в оперативной разработке его называют Мишка Косолапый. Что бы скрыть любовные истории градоначальника, в Киеве была установлена слежка за его дамами.

Однако одной из них – Зоряне Вышинской, которую также называют матерью внебрачного сына Кличко, удалось уехать из страны. Женщина отправилась в Москву, и в эфире НТВ пообещала раскрыть историю ее тайных отношений с мэром Киева. При этом женщина уверяет, что привезла с собой целый чемодан компромата, а после ее рассказа кто-то в Киеве потеряет погоны.

О Зоряне и других любовницах Кличко стало известно после того, как хакеры взломали личную почту мэра. Киберпреступники нашли не только страстные письма градоначальника, но и красноречивые фотографии. Также среди пассий Виталия Кличко значится певица Анна Бостон.

Напомним, Виталий Кличко женат на фотомодели Наталье Егоровой. Свадьба состоялась в далеком 1996 году. Наталья подарила мэру Киева троих детей – двух мальчиков и девочку.