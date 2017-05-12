Андрогин в легинсах 8 месяцев развлекал мужской СИЗО

Мужчина, выглядящий как женщина, провел восемь месяцев в мужском СИЗО подмосковного Егорьевска. По словам андрогина, проблем с сокамерниками у него не было, хотя поначалу на него и поглядывали косо, но потом заключенные даже душевно чифирили вместе.

Денис Кожухов, взявший в свое время себе псевдоним Алина Дэвис, вышел на свободу после отбытия срока за изготовление наркотиков. 26-летний Денис – андрогин, то есть человек, считающий себя и мужчиной, и женщиной одновременно. Восемь месяцев он провел в мужском СИЗО-7, которое расположено в городе Егорьевске Московской области.

"Я была в легинсах, длинной кофте, в обычной одежде – в том, в чем варила амфетамин. В общем, женственно выглядела, сотрудники даже сперва посадили в одиночную камеру. Я начала требовать, чтобы меня пересадили в обычную", – рассказывает Денис-Алина. Требование было удовлетворено.

Сокамерники поначалу удивились необычному виду новичка, но услышав объяснение, что так легче обмануть полицию, приняли Дениса в компанию: по тюремным законам, он ничего не нарушил.

Публикация от Alina Davis (@davisalina) Дек 8 2015 в 5:17 PST

"Когда новые люди заходили к нам в хату, они на меня удивлённо смотрели, им говорили: это Дима, ничего, что у него волосы длинные. Объясняли про меня, что это пацан нормальный, с ориентацией у него всё ровно, косяков за ним нет, мы сидим с ним за одним столом, чифирим, всё ровно по жизни", – делится воспоминаниями бывший заключенный.

В итоге суд заменил грозящую Кожухову колонию на содержание в психоневрологическом диспансере. Через семь месяцев Денис вышел на свободу, проведя в заключении в общей сложности полтора года вместо 10-15 лет.