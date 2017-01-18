Сменивший пол Пежич показал женские прелести

Известная модель-трангендер Андреа Пежич снялась полностью обнаженной. Манекенщица смело продемонстрировала свое тело во время фотосессии.

Андреа Пежич наделала немало шуму среди своих многочисленных подписчиков, опубликовав фотографию, на которой заснята абсолютно голой. Впрочем, все стратегически важные места модель все же прикрыла блестками. "Девушка по имени Стыд хотела. чтобы я носила побольше одежды, но я скинула все", – кокетливо подписала фотографию Андреа.

Многочисленные подписчики пришли в неописуемый восторг, увидев обнаженную модель. Поклонники осыпали манекенщицу комплиментами, по достоинству оценив формы 25-летней Пежич.

"Невероятно", "Я сражен наповал", "Всегда прекрасна", "О боже мой, девочка, у меня перехватило дыхание от твоей красоты!", "Поздно смущаться", "О-фи-геть! Завидую прямо вообще!" – так звучала лишь часть восторженных отзывов поклонников.

Фото опубликовано Andreja Pejic (@andrejapejic) Янв 11 2017 в 10:37 PST

Самое пикантное во всем этом то, что Андреа Пежич от природы... мужчина. Будущая звезда мировых подиумов родился в Боснии в 1991 году. Когда мальчику было восемь лет, его семья бежала от военного конфликта в стране в Австралию. Уже через девять лет Андрея (настоящее имя модели) заметило одно из модельных агентств, которое привлекла андрогинная – универсальная – внешность мальчика.

С тех пор Пежич был нарасхват и участвовал в показах как мужской, так и женской одежды ведущих брендов мира. Внешность Андрея стала настолько популярной, что манекенщик появлялся на страницах многих модных журналов, в том числе у Vogue. Причем Пежич был популярен именно в женской моде. В итоге, в 2014 году манекенщик окончательно сменил пол и выбрал себе имя Андреа.