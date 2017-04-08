Внучка Трампа покорила милой песней на китайском (видео)

Внучка Трампа Арабелла спела для лидера Китая Си Цзиньпина и его жены. Ролик в Twitter опубликовала Иванка Трамп.

На опубликованных кадрах видно, как ребенок сначала здоровается с главой государства, а после затягивает песню на китайском языке. "Очень горжусь своими детьми!" – написала Иванка в социальной сети.