Внучка Трампа покорила милой песней на китайском (видео)
На опубликованных кадрах видно, как ребенок сначала здоровается с главой государства, а после затягивает песню на китайском языке. "Очень горжусь своими детьми!" – написала Иванка в социальной сети.
Very proud of Arabella and Joseph for their performance in honor of President Xi Jinping and Madame Peng Liyuan's official visit to the US! pic.twitter.com/fu3RIh26UO— Ivanka Trump (@IvankaTrump) 7 апреля 2017 г.
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