Родные отказались от "вскормленного" секс-игрушкой малыша

Малыш, которого москвичка Екатерина приучила к фаллоимитатору, отправлен в один из столичных домов ребенка. Дело в том, что дедушка и бабушка мальчика отказались брать его к себе пока мать находится на лечении.

Родители скандально известной москвички Екатерины не стали оформлять опеку над внуком, передает Life.ru. Бабушка и дедушка малыша, которому и так досталось из-за неадекватных выходок его матери, заявили, что не готовы к такой ответственности.

Дмитрий и Ольга предложили передать внука их близким друзьям – семейной паре. А пока идут споры об опеке над малышом, он находится в доме ребенка.

При этом дед мальчика активно интересуется его судьбой, а бабушка не проявляет никакого интереса ни к попавшей в психбольницу дочери, ни к внуку.

Напомним, ранее Сеть переполошила фотография, на которой молодая женщина Екатерина "кормила" своего четырехмесячного сына с помощью секс-игрушки. Кроме того, она призналась, что не питает к сыну каких-либо теплых чувств и даже не знает, кто его отец. Позже оказалось, что у матери малыша проблемы с психикой, и она легла на лечение в психиатрическую клинику.

В дальнейшем выяснилось, что сама Екатерина также выросла в не вполне благополучной семье. Так, оказалось, что ее родители не живут вместе. Кроме того, бабушка малыша несколько лет имела отношение к религиозной организации и даже официально работала в пресвитерианской миссионерской церкви.