Кормящая сына из секс-игрушки оказалась дочкой миллионера

В Сети разразился очередной скандал после того, как 29-летняя москвичка выложила фото, на котором она "кормит" своего четырехмесячного сына фаллоимитатором. Позже выяснилось, что странная девушка – дочь крупного предпринимателя.

Молодая мать по имени Екатерина привлекла внимание общественности и правоохранительных органов своим странным поведением. Девушка опубликовала снимок, на котором она сует в рот младенцу силиконовую секс-игрушку.

Екатерина объяснила свой поступок тем, что у малыша режутся зубки, а фаллоимитатор его успокаивает, передает Life.ru. При этом мать призналась, что особой радости от воспитания ребенка не испытывает и вообще он ее "бесит". "Подбешивает, потому что успокаивать нужно, плаксивый", – заявила Екатерина.

Кроме того, москвичка понятия не имеет, кто отец ее мальчика. "Хотела или не хотела? Случайно получилось. Залетела. Родила я восьмого января, ребенка вытащили из меня, но он на меня не похож", – говорит она.

Молодая мама дала младенцу фаллоимитатор вместо соски. Теперь ее проверит СК https://t.co/Vz9PuQ4G4C — НТВ (@ntvru) 20 апреля 2017 г.

Как это ни удивительно, но сама девушка выросла в благополучной семье. Ее отец был совладельцем и руководителем четырех московских фирм по торговле продуктами питания и книгами: "Интеркофе", "Интерсервис", "Стрелок", "Пресса для всех". Состояние предпринимателя оценивалось в шесть миллионов рублей.

Тем временем нетрадиционными методами воспитания Екатерины заинтересовались правоохранительные органы. На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в столичном Следственном комитете.