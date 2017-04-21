Кормящая сына из секс-игрушки оказалась дочкой миллионера
Молодая мать по имени Екатерина привлекла внимание общественности и правоохранительных органов своим странным поведением. Девушка опубликовала снимок, на котором она сует в рот младенцу силиконовую секс-игрушку.
Екатерина объяснила свой поступок тем, что у малыша режутся зубки, а фаллоимитатор его успокаивает, передает Life.ru. При этом мать призналась, что особой радости от воспитания ребенка не испытывает и вообще он ее "бесит". "Подбешивает, потому что успокаивать нужно, плаксивый", – заявила Екатерина.
Кроме того, москвичка понятия не имеет, кто отец ее мальчика. "Хотела или не хотела? Случайно получилось. Залетела. Родила я восьмого января, ребенка вытащили из меня, но он на меня не похож", – говорит она.
Молодая мама дала младенцу фаллоимитатор вместо соски. Теперь ее проверит СК https://t.co/Vz9PuQ4G4C— НТВ (@ntvru) 20 апреля 2017 г.
Как это ни удивительно, но сама девушка выросла в благополучной семье. Ее отец был совладельцем и руководителем четырех московских фирм по торговле продуктами питания и книгами: "Интеркофе", "Интерсервис", "Стрелок", "Пресса для всех". Состояние предпринимателя оценивалось в шесть миллионов рублей.
Тем временем нетрадиционными методами воспитания Екатерины заинтересовались правоохранительные органы. На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в столичном Следственном комитете.
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