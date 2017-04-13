"Киргизская принцесса" вызвала скандал кормлением грудью

Дочь президента Киргизии Алия Шагиева опубликовала в своем Facebook интимные фото, где она кормит сына Таира грудью. Снимки вызвали волну возмущения в Сети.

Алия по профессии художник и как творческий человек, любит свободу самовыражения не только в искусстве, но и в личной жизни. При этом "киргизская принцесса" является активной пользовательницей социальных сетей, где регулярно публикует фото повседневной жизни.

Еще будучи беременной, Алия выложила в своем аккаунте фотографию в нижнем белье, за что подверглась суровой критике. Пользователи аргументировали негативное отношение к снимку тем, что дочь президента не может выставлять такие откровенные фото.

Настоящий скандал разразился и из-за недавно выложенных Алией фотографий, на которых она кормит грудью новорожденного сына. В этот раз девушка ответила критикам большим постом на Facebook. При этом дочь киргизского лидера подчеркнула, что женская грудь – это не предмет пошлости и неприличия.

"В этой публикации я хочу поделиться с вами размышлениями об одной из двух ошибок, допускаемых людьми, полными готовности раздавать советы бесплатно онлайн", – написала Алия. "Ошибка первая: сексуализация женской груди. Ошибка вторая: дискриминация людей, чьи родители занимают высокий пост", – считает девушка.

"Женская грудь – это не предмет пошлости и неприличия, как считает большинство из нас. Уже очень давно люди забыли об ее истинном предназначении и превратили в предмет ублажения взора мужчин", - рассуждает дочь президента Киргизии. По ее мнению, общество превращает грудь в предмет сексуальности, привлекательности, а потом осуждает женщин, которые прибегают к пластической хирургии из-за того, "что их грудь маленькая/"не такой" формы/с большими сосками".

"Киргизская принцесса" подчеркнула, что будет делать так, как ей удобно, не обращая внимание на осуждающие взгляды окружающих. Ведь главное для нее – ребенок, а не реакция на естественный процесс кормления грудью других людей.