В Москве коммунальщики перешли на усиленный режим работы

Из-за резкого ухудшения погоды все городские службы переведены на режим усиленной работы. Из-за сильных дождей и шкалистого ветра коммунальщики принимают меры по защите зданий, высотных сооружений, а также объектов транспорта и торговли.

Под особый контроль, по его словам, взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. Чиновник также подчеркнул, что непогода продержится в столице несколько суток.