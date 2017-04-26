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Общество

Путин дал гражданство России украинскому ученому

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Президент России Владимир Путин дал российское гражданство украинскому социологу Евгению Копатько. Указ был опубликован на официальном сайте правовой информации, передает РИА ФАН.

Копатько является основателем компании Research & Branding Group, которая проводит маркетинговые и социологические исследования. Кроме того, социолог учредилДонецкий информационно-аналитический центр.

Автор: Евгений Мышко26 апреля 2017, 21:05

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