Путин дал гражданство России украинскому ученому

Президент России Владимир Путин дал российское гражданство украинскому социологу Евгению Копатько. Указ был опубликован на официальном сайте правовой информации, передает РИА ФАН.
Копатько является основателем компании Research & Branding Group, которая проводит маркетинговые и социологические исследования. Кроме того, социолог учредилДонецкий информационно-аналитический центр.
Мужчина живет на учительскую зарплату матери
Из-за серьезной травмы звезда на четыре месяца угодила в больницу
Самая молодая наставница раскрыла все карты
Известный актер дал откровенное интервью