Россия вывела половину войск из Сирии

Российская группировка войск в Сирии сократилась почти вдвое. Об успехах военных рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, террористов в Сирии стало меньше, что позволило командованию уменьшить авиагруппировку практически в два раза. Генерал отметил, что войска по-прежнему контролируют все воздушное пространство страны, передает РИА Новости.