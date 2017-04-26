Россия вывела половину войск из Сирии

Российская группировка войск в Сирии сократилась почти вдвое. Об успехах военных рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.
По его словам, террористов в Сирии стало меньше, что позволило командованию уменьшить авиагруппировку практически в два раза. Генерал отметил, что войска по-прежнему контролируют все воздушное пространство страны, передает РИА Новости.
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