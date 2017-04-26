Курильщиков сравнили с педофилами

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассказал о несчастных случаях со смертельным исходом на промышленных объектах оборонно-промышленного комплекса. Их количество в прошлом году заметно возросло.

Рогозин отметил, что в 2016 году на данных объектах Ростехнадзор провел в регионах 953 проверки. На них выявлено 1522 нарушения требований промышленной безопасности.

"В прошлом году возросло количество событий смертельного травматизма, связанного с аварийностью. Было зарегистрировано шесть аварий и 11 несчастных случаев со смертельным исходом", – цитирует вице-премьера RNS. По его словам, одной из причин несчастных случаев является несоблюдение сотрудниками объектов норм и требований безопасности.

В частности, на одном из пороховых заводов на мечте происшествия были найдены окурки сигарет. При этом Рогозин жестко высказался о курильщиках. "По сути дела, брать курильщика на такого рода производство – это тоже самое, что брать педофила для работы в яслях", – считает вице-премьер.

Как ранее писали Dni.ru, Россия вошла в топ стран по смертности от курения. Согласно результатам международного исследования, наша страна оказалась на четвертом месте по данному показателю. Так, в 2015 году эта пагубная привычка стала причиной гибели 283 тысячи человек в нашей стране.

Напомним, в Минздраве России разрабатывается антитабачная концепция на 2017-2022 годы. Она должна создать достойные условия жизни и для некурящих, и для курильщиков. Кроме того, в Госдуму был внесен законопроект, распространяющий ограничения на обращение, потребление и использование вейпов.