В центре Москвы открыли новый парк

На Страстном бульваре в центре Москвы открылся парк Московского городского парламентско-общественного центра. Посещать его можно будет в выходные и праздничные дни. "Уверен, что это новое общественное пространство станет одним из любимых мест для прогулок и отдыха москвичей и гостей столицы", – цитируют "Аргументы и Факты" председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Кроме того, парк может стать востребованной площадкой для проведения выставок и городских мероприятий. Первая экспозиция уже дожидается зрителей – речь идет о двухметровых пасхальных яйцах, созданных конкурсантами в рамках Пасхального фестиваля.