Художница с шизофренией стала звездой Instagram

Восемнадцатилетняя Кейт Феннер, у которой медики год назад диагностировали шизофрению, стала звездой Instagram. Пользователи социальных сетей активно обсуждают рисунки, которые девочка публикует в своем аккаунте.

Художница периодически испытывает депрессию и тревожность, связанную с ее заболеванием. Девушка периодически видит галлюцинации, а конкретнее – жуков, и слышит чужие голоса. Однако она избавилась избавиться от образа шизофреника, начав публиковать в Сети интересные и красивые рисунки.

Публикация от Kate (@awkwardapostrophe) Янв 7 2017 в 12:28 PST

"Я чувствую, как медиа изображают людей с душевными болезнями как некомпетентных, жестоких и ленивых личностей", – считает Кейт Феннер. "Может, это и верно в отношении некоторых, но большинство знакомых мне людей, страдающих от подобных заболеваний, – обычные люди. Медиа не представляют, как по-настоящему выглядит человек, которому приходится с этим жить", – пояснила она.

Публикация от Kate (@awkwardapostrophe) Апр 20 2017 в 3:40 PDT

Кейт Феннер подчеркнула, что многие люди боятся открыто говорить о своих проблемах. Они боятся, что они не найдут поддержки и будут изгнаны из общества, передает The Huffington Post. По словам художницы, она понимает, на какой риск идет, рассказывая всем о заболевании.

Публикация от Kate (@awkwardapostrophe) Апр 2 2017 в 12:18 PDT

"Я стараюсь сделать тему душевных заболеваний нормальной для общества. Я воодушевляю людей на поиски помощи, если она им нужна", – рассказала девушка. Она не постеснялась рассказать. о чем именно с ней разговаривают мухи.

Публикация от Kate (@awkwardapostrophe) Апр 15 2017 в 4:05 PDT

"Они говорят сжечь все дотла", – призналась Кейт Феннер. "Когда я говорю людям, что слышу голоса, они смотрят на меня диким взглядом. Впрочем, я понимаю, что это нормально для меня", – заключила она.