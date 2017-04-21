Москвич довел пылесос до панического визга
"Сегодня узнал, что мой пылесос панически боится щелей", – прокомментировал свое видео Павел Харитонов. Пользователи социальных сетей активно обсуждают ролик. Примечательно, что ролик стал популярен на англоязычном портале Reddit, и комментируют его в основном жители других государств. Добавим, что у пользователей Сети появился к автору ролика вопрос – с какой целью он решил пропылесосить переднюю стенку комода.
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