Москвич довел пылесос до панического визга

Москвич Павел Харитонов опубликовал в социальной сети Insragram видеозапись, на которой он пылесосит переднюю стенку комода. При попадании шланга на щели техника издает звуки, похожие на панический человеческий крик.

"Сегодня узнал, что мой пылесос панически боится щелей", – прокомментировал свое видео Павел Харитонов. Пользователи социальных сетей активно обсуждают ролик. Примечательно, что ролик стал популярен на англоязычном портале Reddit, и комментируют его в основном жители других государств. Добавим, что у пользователей Сети появился к автору ролика вопрос – с какой целью он решил пропылесосить переднюю стенку комода.