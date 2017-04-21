Два московских вуза лишились лицензии

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) на основании решения Арбитражного суда прекратила действие лицензии двух столичных вузов – Московского экономического института "Высшая школа "Современное образование" и "Высшей школы психологии", говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Кроме того, у четырех российских вузов действие лицензии было приостановлено: ЧОУ ВО "Приамурский институт агроэкономики и бизнеса", НОУ ВПО "Институт правовой экономики", НОО ВО и ДПО "Дальневосточный институт международных отношений", НЧОУ ВО "Московская академия творчества".