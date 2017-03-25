В Москве похолодает до минус 9

В ночь на 29 марта в столице похолодает до минус 9 градусов. Как сообщили в Гидрометцентре России, в последующие дни по ночам ожидается до минус 3 – минус 8 градусов. При этом дневные температуры составят от минус 1 до плюс 3 градусов, передает ТАСС.

По ночам ожидается снег, утром – гололедица. В связи с этим водителям рекомендуют не торопиться с заменой зимней резины на летнюю.

Средняя суточная температура постепенно вернется к примерным значениям климатической нормы в середине следующей недели.