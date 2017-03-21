Глава МВД Франции лишился должности после скандала

Во Франции лишился должности глава Министерства внутренних дел Бруно Ле Ру. Чиновник подал в отставку в результате крупного скандала: политик незаконно трудоустроил своих дочерей.
Ле Ру принял такое решение после консультации с президентом страны Франсуа Олландом и премьер-министром Бернаром Казневым, передает РИА ФАН. Ведомство возглавил бывший министр торговли Маттиас Феклю.
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