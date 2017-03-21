Напористая лама довела ребенка до истерики
"Атака" ламы попала на видео. На опубликованных кадрах видно, как животное, не дожидаясь, пока ему дадут угощение, просовывает голову в окно машины и начинает есть.
Мальчик явно не ожидал такого напора и буквально впал в истерику. Ролик стал одним из самых популярных на известном портале Reddit.
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