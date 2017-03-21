Московские кинотеатры бесплатно покажут советские фильмы

В честь Дня работника культуры в столице бесплатно покажут советские фильмы. Увидеть их можно будет в выходные, 25-26 марта, передает сетевой портал m24.ru. В кинотеатрах "Полет" и "Сатурн" предложат посмотреть "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", в "Космосе" – картину Эльдара Рязанова и Франко Проспери "Невероятные приключения итальянцев в России, в "Искре" – черно-белую ленту "Начало", а в "Молодежном" – фильм "Осторожно, бабушка!".

Программа рассчитана и на юных зрителей: в "Березке" пройдут детские кинопоказы. Жители столицы смогут посмотреть советский кукольный мультфильм "Времена года", а также музыкальные мультфильмы "Балерина на корабле", "В порту" и "Еще раз про квартет".