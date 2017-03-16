На западе Москвы врачи скорой застряли в лифте с пациентом

В московском районе Раменки в ночь на 16 марта врачи вместе с пациентом застряли в лифте. На помощь им пришли сотрудники МЧС.
Спасателям удалось вызволить медиков и больного, который нуждался в срочной госпитализации, передает РЕН ТВ. О состоянии пациента ничего не известно.
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