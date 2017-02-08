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Ляшко с матом скатился с лестницы Рады
Главный радикал страны спускался по лестнице в Раде. Внезапно он споткнулся и упал. При этом Олег Ляшко громко выругался, используя нецензурные выражения, сообщает Life.ru.
Падение и последующую реакцию депутата сняли на видео репортеры, присутствовавшие в Раде. "Бог карает Олега Ляшко", – прокомментировали инцидент журналисты.
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