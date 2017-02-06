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Анчоусы отпугнули акулу с помощью хитрой тактики
Канал BBC Earth опубликовал на своем YouTube-канале ролик, на котором видно, как рыбки плавают с феноменальной скоростью, образуя грандиозную воронку, чтобы отогнать голодных хищников. Подобная тактика рыб носит название bait-ball (клубок-приманка). Пользователей Сети восхитила находчивость обитателей океана.
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