Анчоусы отпугнули акулу с помощью хитрой тактики

В Сети набирает популярность видео, на котором огромная стая маленьких рыбешек отпугивает акулу благодаря хитрой тактике. Анчоусы сформировали настоящее торнадо.

Канал BBC Earth опубликовал на своем YouTube-канале ролик, на котором видно, как рыбки плавают с феноменальной скоростью, образуя грандиозную воронку, чтобы отогнать голодных хищников. Подобная тактика рыб носит название bait-ball (клубок-приманка). Пользователей Сети восхитила находчивость обитателей океана.