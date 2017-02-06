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Малахов и Онищенко встали на защиту гомеопатии

Геннадий Малахов. Фото: GLOBAL LOOK press\Pravda Komsomolskaya
Телеведущий Геннадий Малахов и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко вступили в дискуссию с учеными Российской академии наук (РАН) по поводу отнесения гомеопатии к лженаукам. Они подвергли сомнению решение академиков.
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С официальным решением профильной комиссии РАН, признавшим гомеопатию лженаукой и утверждающим, что лечение сверхмалыми дозами различных веществ не имеет научных оснований, ни народный целитель Малахов, ни Онищенко не согласны. По мнению телеведущего, гомеопатия работает, но ее честное имя очернили шарлатаны.

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Малахов считает, что ученые спешат отнести гомеопатию к лженаукам, поскольку не могут объяснить принцип действия этого вида альтернативной медицины, сообщает "Московский комсомолец". С ним согласен и бывший главный санитарный врач России.

Комментируя меморандум комиссии РАН, Онищенко заявил, что медицина – это искусство, а не профессия. "Фактор веры врача делает чудеса. Можно давать просто плацебо больному – это просто мел в виде таблетки – и будет положительный эффект", – сказал Онищенко.  

В свою очередь, комиссия РАН по борьбе с лженаукой предложила Минздраву изъять все гомеопатические лекарства из государственных клиник. Пациентов же академики призвали отказаться от их приобретения.

Также ученые порекомендовали аптекам не выкладывать гомеопатические препараты вместе с традиционными лекарствами. Антимонопольную службу призвали защитить граждан от недостоверной рекламы о наличии у таких препаратов лечебных свойств. 

В самой РАН пояснили, что никто не собирается запрещать гомеопатические препараты. Там подчеркнули, что речь идет лишь о маркировке соответствующей продукции. Кроме того, глава комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов отметил, что власти обязаны маркировать такие лекарства. 

Автор: Людмила Фоканова6 февраля 2017, 16:29

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