Малахов и Онищенко встали на защиту гомеопатии

Телеведущий Геннадий Малахов и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко вступили в дискуссию с учеными Российской академии наук (РАН) по поводу отнесения гомеопатии к лженаукам. Они подвергли сомнению решение академиков.

С официальным решением профильной комиссии РАН, признавшим гомеопатию лженаукой и утверждающим, что лечение сверхмалыми дозами различных веществ не имеет научных оснований, ни народный целитель Малахов, ни Онищенко не согласны. По мнению телеведущего, гомеопатия работает, но ее честное имя очернили шарлатаны.

Малахов считает, что ученые спешат отнести гомеопатию к лженаукам, поскольку не могут объяснить принцип действия этого вида альтернативной медицины, сообщает "Московский комсомолец". С ним согласен и бывший главный санитарный врач России.

Комментируя меморандум комиссии РАН, Онищенко заявил, что медицина – это искусство, а не профессия. "Фактор веры врача делает чудеса. Можно давать просто плацебо больному – это просто мел в виде таблетки – и будет положительный эффект", – сказал Онищенко.

В свою очередь, комиссия РАН по борьбе с лженаукой предложила Минздраву изъять все гомеопатические лекарства из государственных клиник. Пациентов же академики призвали отказаться от их приобретения.

Также ученые порекомендовали аптекам не выкладывать гомеопатические препараты вместе с традиционными лекарствами. Антимонопольную службу призвали защитить граждан от недостоверной рекламы о наличии у таких препаратов лечебных свойств.

а мне лженаука гомеопатия помогает. А наука теология - наоборот. Кажется что я переехал в дурдом. — БОЦМАН (@ZZ8SS) 6 февраля 2017 г.

В самой РАН пояснили, что никто не собирается запрещать гомеопатические препараты. Там подчеркнули, что речь идет лишь о маркировке соответствующей продукции. Кроме того, глава комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов отметил, что власти обязаны маркировать такие лекарства.