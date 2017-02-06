Москвичей предупредили о новой погодной опасности

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Между тем самое высокое атмосферное давление в феврале было зафиксировано в 1972 году. Сообщалось, что 1 февраля того года атмосферное давление составило 780 миллиметров ртутного столба, или 1040,7 гПА. Температура воздуха тогда понизилась до минус 23 градусов.
По данным "Гидрометтцентра", в начале этой недели в Москве будет морозно и солнечно, похолодает до минус 24 градусов. В четверг, 9 февраля, в столичном регионе начнется потепление. Ветер усилится, местами пройдет небольшой снег.
В пятницу и на выходных снег продолжит идти. Установившийся в столичном регионе мороз несколько ослабеет. Ночные температуры составят минус 7 – минус 12 градусов. Днем столбики термометров будут подниматься до минус 3 градусов.
Медики напоминают, что в дни, когда погода резко меняется, больше других страдают люди с хроническими заболеваниями. Как писали Dni.Ru, особенно это касается пожилых людей. В сильные холода врачи рекомендуют им вообще не выходить на улицу.
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