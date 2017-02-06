Москвичей предупредили о новой погодной опасности

Во вторник, 7 февраля, в Москве ожидается высокое атмосферное давление, близкое к рекордному. По данным метеорологов, на станции ВДНХ ртутный столбик достигнет 769 миллиметров.

Это значение станет вторым самым высоким для этого дня за последние 130 лет, сообщает сайт "Метеоновости". Тем не менее, предыдущий рекорд побит не будет. Напомним, 7 февраля 2012 года на станции ВДНХ барометр показал 773,7 миллиметров ртутного столба или 1031,6 гПа.

Между тем самое высокое атмосферное давление в феврале было зафиксировано в 1972 году. Сообщалось, что 1 февраля того года атмосферное давление составило 780 миллиметров ртутного столба, или 1040,7 гПА. Температура воздуха тогда понизилась до минус 23 градусов.

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По данным "Гидрометтцентра", в начале этой недели в Москве будет морозно и солнечно, похолодает до минус 24 градусов. В четверг, 9 февраля, в столичном регионе начнется потепление. Ветер усилится, местами пройдет небольшой снег.

В пятницу и на выходных снег продолжит идти. Установившийся в столичном регионе мороз несколько ослабеет. Ночные температуры составят минус 7 – минус 12 градусов. Днем столбики термометров будут подниматься до минус 3 градусов.

Фото опубликовано ⚜⚜⚜ (@alena_sementsova) Фев 6 2017 в 4:14 PST

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