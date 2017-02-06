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Борьба академиков с гомеопатией вызвала споры
Как пояснила председатель Общественного совета при Минздраве Наталья Аксенова, вывод академиков нельзя назвать ложным, однако в решении такого вопроса, как запрет гомеопатии нужно проявить осторожность и осмотрительность. Она подчеркнула, что тысячи людей в течение многих лет лечились у гомеопатов, и они по-своему верят в этих специалистов, передает Life.ru.
"Сказать пациентам, что гомеопатии не существует, полагаю, это преждевременно", – подчеркнула Аксенова. Председатель Общественного совета также добавила, что вопрос о статусе гомеопатии можно было бы обсудить в Минздраве/ К участию в дискуссии Аксенова предложила пригласить как самих медиков, так и академиков РАН.
Свершилось, наконец, гомеопатия официально лженаука, уиии!— Natalia Michajłowskа (@Natalia_vnm) 6 февраля 2017 г.
Ранее комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме РАН подготовила меморандум, в котором признала гомеопатию опасной практикой. В связи с этим, академики рекомендовали Минздраву изъять все гомеопатические лекарства из государственных клиник, а антимонопольной службе посоветовали защитить россиян от рекламы подобных средств как лечебных.
Ой. Гомеопатия официально признана лженаукой.https://t.co/79yutZ3eTi.. pic.twitter.com/Sgsel8RHUF— Инде (@inde_io) 6 февраля 2017 г.
Новость о возможном запрете гомеопатии породила бурную реакцию в соцсетях. При этом, некоторые пользователи просто порадовались данной инициативе, а некоторые усомнились в том, что опасность гомеопатических средств действительно можно будет доказать.
Гомеопатия и наука: «Магия не хочет растворяться» https://t.co/rbOz5hXXr3 pic.twitter.com/qJU9VGrGyr— Крым. Реалии (@krymrealii) 25 октября 2016 г.
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