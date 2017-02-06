Борьба академиков с гомеопатией вызвала споры

В Общественном совете при Минздраве с достаточной осторожностью отнеслись к заявлению ученых Российской Академии наук о том, что гомеопатия – это лженаука. Представители ведомства подчеркнули, что данный метод лечение должен быть рассмотрен подробнее в медицинском сообществе.

Как пояснила председатель Общественного совета при Минздраве Наталья Аксенова, вывод академиков нельзя назвать ложным, однако в решении такого вопроса, как запрет гомеопатии нужно проявить осторожность и осмотрительность. Она подчеркнула, что тысячи людей в течение многих лет лечились у гомеопатов, и они по-своему верят в этих специалистов, передает Life.ru.

"Сказать пациентам, что гомеопатии не существует, полагаю, это преждевременно", – подчеркнула Аксенова. Председатель Общественного совета также добавила, что вопрос о статусе гомеопатии можно было бы обсудить в Минздраве/ К участию в дискуссии Аксенова предложила пригласить как самих медиков, так и академиков РАН.

Свершилось, наконец, гомеопатия официально лженаука, уиии! — Natalia Michajłowskа (@Natalia_vnm) 6 февраля 2017 г.

Ранее комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме РАН подготовила меморандум, в котором признала гомеопатию опасной практикой. В связи с этим, академики рекомендовали Минздраву изъять все гомеопатические лекарства из государственных клиник, а антимонопольной службе посоветовали защитить россиян от рекламы подобных средств как лечебных.

Новость о возможном запрете гомеопатии породила бурную реакцию в соцсетях. При этом, некоторые пользователи просто порадовались данной инициативе, а некоторые усомнились в том, что опасность гомеопатических средств действительно можно будет доказать.