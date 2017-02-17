Ученые нашли панацею от старения

Успешно завершился эксперимент ученых из России и Швеции по замедлению старения с помощью искусственного антиоксиданта SkQ1. Вещество несколько лет назад разработали специалисты Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Для исследований ученые использовали специально выведенный вид мышей. Они внесли в геном грызунов мутацию, которая приводит к ускоренному старению и ранней смерти. Животные с подобным "изъяном" живут меньше года, тогда как "нормальные" – более двух лет.

Через сто дней после рождения одной группе мышей стали давать в небольших дозах SkQ1. При этом у другой, не получавшей это вещество, спустя еще 100-150 дней уже появились признаки старения: потеря веса, понижение температуры, развитие кифоза, облысение и истончение кожи, сообщает журнал Aging.

У грызунов, принимавших препарат, многое из перечисленного стало наблюдаться значительно позже или не возникло вовсе. Дело в том, что принцип работы SkQ1 основан на защите клеток от активных форм кислорода, которые вырабатываются поврежденными митохондриями. Если препарат успешно пройдет клинические испытания, то уже через несколько лет появится в аптеках.

Как писали Dni.Ru, недавно Всемирная организация здравоохранения пересмотрела классификацию возрастов. Теперь люди от 25 до 44 лет считаются молодыми, от 44 до 60 – представителями среднего возраста, от 60 до 75 – пожилого, от 75 до 90 – старческого, а после 90 лет – долгожителями.