Как мухи находят свою любовь
Мухи общаются с партнерами с помощью крыльев. Ученые считают, что их движениями насекомые передают информацию о своем поле, возрасте и готовности спариваться.
При детальном анализе видеозаписей выяснилось, что самцы мух реагируют именно на определенную частоту мерцания отражаемого света. А вот особенности внешнего вида самки им не принципиальны, сообщает "Газета.ru".
Больше всего самцов привлекает частота в 178 герц соответствующая частоте движений крыльев молодых свободных самочек. Частоты в 212, 235 и 266 герц, характерные для частоты порхания старых самок и самцов, интереса при поиске пары не вызывали.
Интересно, что самцов мух привлекает мерцание лампочки с частотой 178 герц. При неярком освещении, которое не позволяло крыльям самок бликовать, половая активность заметно снижалась.
Теперь ученым предстоит выяснить, есть ли у других насекомых похожие особенности восприятия и предпочтений. Эта информация может быть использована для создания эффективных ловушек для насекомых в городах.
Как писали Dni.ru, японские ученые из Национального института передовых технологий и наук разработали беспилотные дроны, которые смогут компенсировать уменьшение популяции пчел в мире. Роботы будут опылять цветковые растения вместо вымирающих насекомых. Ученые подчеркнули, что их разработка не предназначена для полной замены пчел.
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