Танцевальный баттл полицейского и подростка взорвал Сеть
Все началось с того, что чернокожий юноша по имени Джейсон вызвал на танцевальную дуэль полицейского Коди Уильямса и тот согласился, передает Lenta.ru. Они встретились на парковке и стали энергично танцевать под динамичную музыку, а напарник стража порядка снимал баттл на видео.
На кадрах видно, что и подросток, и полицейский отлично двигаются и чувствуют ритм. И все-таки мальчику удалось перетанцевать противника. В какой-то момент Коди не выдержал, засмеялся и отошел.
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