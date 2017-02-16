Директора подмосковной фирмы арестовали за спонсирование "ИГ"

Суд арестовал коммерческого директора подмосковной фирмы Шамиля Нурмагомедова, обвиняемого в спонсировании террористической организации "Исламское государство" (ее деятельность запрещена в России. – Прим. ред.). Он заключен под стражу до 27 марта. В отношении Нурмагомедова возбуждено дело по статье "Содействие террористической деятельности", передает "Лента.ру".
В свою очередь, актер наладил отношения с первой семьей
Свое интересное положение актриса утаивала от всех, а потому эти снимки не были обнародованы ранее
На фотосессию ее позвала теннисистка Каролин Возняцки
Звезда шоу "Голос" получил сотни негативных откликов от фанатов Ольги Бузовой