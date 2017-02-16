Экс-депутат Михеев объявлен в федеральный розыск

Бывший депутат Госдумы Олег Михеев подозревается в покушении на мошенничество. Обвинительное заключение по делу лидера волгоградского отделения "Справедливой России" было утверждено еще в декабре 2016 года, но в суд не поступило, поскольку он скрылся, сообщает "Коммерсантъ".

По версии следствия, в 2007 году Михеев изготовил фиктивные финансовые документы о задолженности у Волгопромбанка лично перед ним. В 2011 году он организовал направление в суд иска о взыскании с Промсвязьбанка как правопреемника Волгопромбанка 2,1 миллиарда рублей. Суд в удовлетворении требований отказал, а задолженность признал мнимой. В 2013 году Михеев был лишен депутатской неприкосновенности.