Экс-депутат Михеев объявлен в федеральный розыск

Побег Вороненкова и Максаковой Скандал на ЧМ-2017 по биатлону Страсти вокруг президента Трампа Дом-2 Здоровье

Самое читаемое

Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
Почерневшую Веру Брежневу сравнили с бабушкой (фото)
Путин тонко предупредил зарвавшегося Порошенко
Пугачева тайно проникла к Тарасовой
У Людмилы Максаковой сдали нервы после побега дочери на Украину
партнеры
Четверг 16 февраля
Лента новостей
10:28
В московском фитнес-клубе изнасиловали юную иностранку
10:11
Яхту миллиардера из России сравнили с Биг-Беном
09:59
Серена Уильямс снялась обнаженной для журнала
09:42
На Панайотова напали после слов о ведущей "Дома-2"
09:39
Скорая нашла в квартире изрезанное тело москвича
09:29
ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка
09:19
Фото беременной Мэрилин Монро восхитили Сеть
09:14
Минимальную цену на водку хотят поднять
09:09
Россиянам вернут деньги за аренду жилья
09:04
Жена Петра Красилова забрала дочь и уехала в Америку
08:59
Трое грабителей вынесли из офиса в Зеленограде 21,6 млн
08:38
Автоледи купила машину и въехала в толпу пешеходов на зебре (видео)
08:33
Разведка водит Трампа за нос из-за "дружбы с Путиным"
08:27
Андрей Малахов разрушил любовь Кая Метова
01:28
Зара сильно исхудала после травли
22:25
Госдума аккуратно подходит к изменению законов
21:58
В Краснодаре поймали возможного виновника крупного пожара
21:54
Найден трактат Черчилля об инопланетянах
21:33
Грабители с топорами напали на салон связи в Москве
21:20
Трамп нашел замену сбежавшему советнику
20:59
Жуткий пожар охватил жилой дом в Краснодаре (видео)
20:53
Почему Трамп изменил свою позицию по Крыму
20:44
Мария Максакова в жизни и на сцене
20:05
Малинин в поиске после разлада в семье
19:56
Замерзшая Украина ввела режим чрезвычайной ситуации
19:48
В центре Москвы загорелась церковь
19:35
Солнцев разоблачил звезд "Дома-2"
19:25
Врачи борются за жизнь больной раком певицы
19:16
Маккейн попался на удочку Вована и Лексуса
18:56
Джигурда выгнал из дома свою "новую музу"
18:44
В Москве после взрыва стиральной машины загорелась квартира
18:29
Под Москвой заметили машину из кожи бизона (фото)
18:19
Алексей Чумаков рассказал о проблемах с женой
18:14
В московском метро случился коллапс
18:06
Раскрыт секрет похудения без диет
18:00
Вороненков: Нам хорошо в Киеве
17:55
Ударивший курильщицу уралец написал на нее заявление
17:37
Впавший в немилость пресс-секретарь Трампа путает имена
17:35
Чем вызвана отставка Худилайнена
17:31
Девушки отшивают парней с Android
17:16
Звезда "Дома-2" Солнцев спровоцировал скандал
17:08
Резцова назвала российских биатлонисток полуинвалидками
16:58
Садальский отреагировал на грубость Максаковой
16:55
Художник-аферист выманивал у девушек "голые" фото и выкладывал в Сеть
16:55
В Москве мужчина упал в 30-метровый котлован
16:38
Российская модель высказалась о рукоприкладстве мужа
16:32
На МКАД произошла массовая авария
16:27
Изъятым из семей детям бесплатно помогут юристы
16:23
Прилепин посоветовал поэтессе Полозковой поберечь психику
16:23
Сколько заработали топ-менеджеры "Роснефти"
16:16
Заблудившиеся пилоты посадили военный вертолет на трассу (видео)
16:14
Вороненкову и Максаковой досталось за роскошную свадьбу
16:11
В Зеленограде мужчина подстрелил дочь из пистолета
15:53
Ученые: Женатые люди здоровее холостых
15:51
Трамп завел старую пластинку Обамы про Крым
15:49
В Москве в память об убитом после Карлове назвали улицу
15:49
Где пропадали Сергей Бабкин и 5'nizza
15:46
Экс-министр обороны Финляндии снялся в гей-фотосессии
15:43
"ЕР" против торжества анархии на выборах
15:32
В московском колледже ищут бомбу
15:28
Ваенга привела в восторг своим видом в купальнике
15:26
В Пскове убийца записал на телефон свое преступление
15:26
В России создадут целевой капитал на борьбу с детским раком
15:21
Молодой актер приударил за 66-летней мамой Миллы Йовович
15:21
Врачи и пациенты выступили против запрета гомеопатии
15:16
В центре Москвы пенсионерке пробило голову снежной глыбой
15:10
Миллионер Бельянинов: Могу туалеты мыть
15:06
На проекты о революции 1917 года выделят 100 миллионов
15:01
Дизайнеры создали золотой iPhone Макарова
14:50
Страшные последствия прорыва плотин
14:46
Звезду НХЛ обвинили в неоднократном изнасиловании
14:44
В Москве продают 30-комнатную квартиру за 2,35 млрд
14:34
Как не стать жертвой энергетического вампира
14:33
Юноша свалился с эскалатора из-за трусов сексуальной брюнетки
14:24
Известная актриса высмеяла родившую Собчак
14:18
Когда россиянам начнут выдавать карточки на еду
14:08
Поэтесса Полозкова пожелала Прилепину смерти
14:07
Актер Олег Тактаров устроил драку
14:05
В деле мажоров на Gelandewagen поставлена точка
14:05
Московские медсестры избили пьяных украинских сиделок за насмешки над Гиви
13:58
Любящая обниматься собака стала звездой Сети
13:43
Невероятный клип Сергея Шнурова произвел фурор
13:42
Порошенко может стать жертвой угольного скандала
13:36
Дочь Трампа осудили за фото в Овальном кабинете
13:24
Из машины адвоката украли материалы по делу Немцова
13:12
Беременная Шейк погрела живот на пляже в Калифорнии
13:09
В Латвии угрожали взорвать Горбачева
12:50
Ростовским шахтерам закроют долги по зарплате к лету
12:49
Женщина заступилась за сломавших руки ее сыну школьников
12:44
Что стало с кумирами нашего детства
12:41
Ярмольник в юбке сделал признание
12:37
Фельдшера скорой помощи заперли в квартире в Приамурье
12:28
Задержание налетчиков на инкассаторов попало на видео
12:17
У сына Максаковой возникли проблемы на фоне скандала
12:17
Под Тверью машиниста зажевало между вагонами поезда
11:50
Пьяный сибиряк застрелил из ружья бывшую любовницу
11:44
Александр Ревва целует большие помидоры (видео)
11:43
Володин поставил на место пресс-секретаря Трампа
11:42
Дежурная предотвратила крушение поезда в московском метро
11:36
У 24-летнего безработного москвича угнали BMW за 4,6 млн
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Любовь и страдания Анны Герман
Малинин в поиске после разлада в семье
Похождения балерины из "Ленинграда" взбудоражили Петербург
Пугачева тайно проникла к Тарасовой
Звезды льда поздравили Татьяну Тарасову
На МКАД сгорел почтовый грузовик (видео)
Общество

Экс-депутат Михеев объявлен в федеральный розыск

прочитано 509 раз

Бывший депутат Госдумы Олег Михеев подозревается в покушении на мошенничество. Обвинительное заключение по делу лидера волгоградского отделения "Справедливой России" было утверждено еще в декабре 2016 года, но в суд не поступило, поскольку он скрылся, сообщает "Коммерсантъ".

По версии следствия, в 2007 году Михеев изготовил фиктивные финансовые документы о задолженности у Волгопромбанка лично перед ним. В 2011 году он организовал направление в суд иска о взыскании с Промсвязьбанка как правопреемника Волгопромбанка 2,1 миллиарда рублей. Суд в удовлетворении требований отказал, а задолженность признал мнимой. В 2013 году Михеев был лишен депутатской неприкосновенности.

16 февраля 2017, 07:58

комментарии

Политика

Почему Трамп изменил свою позицию по Крыму
Маккейн попался на удочку Вована и Лексуса
Чем вызвана отставка Худилайнена
Капризный Лукашенко ждет поблажек от Путина

Шоу-бизнес

Корчевников довел до слез своим рассказом об опухоли
На Панайотова напали после слов о ведущей "Дома-2"
Жена Петра Красилова забрала дочь и уехала в Америку
Андрей Малахов разрушил любовь Кая Метова

Проишествия

Страшные последствия прорыва плотин
Московские медсестры избили пьяных украинских сиделок за насмешки над Гиви
Женщина заступилась за сломавших руки ее сыну школьников
Задержание налетчиков на инкассаторов попало на видео

Lifestyle

Прилепин посоветовал поэтессе Полозковой поберечь психику
Где пропадали Сергей Бабкин и 5'nizza
Поэтесса Полозкова пожелала Прилепину смерти
Что стало с кумирами нашего детства
Шоу-бизнес

Известная актриса высмеяла родившую Собчак

Юлия Рутберг спародировала светскую львицу
Общество

Максакова нагло врала о втором гражданстве

Сергей Неверов прокомментировал заявление экс-депутата Госдумы о наличии у нее немецкого гражданства
Шоу-бизнес

Андрей Малахов разрушил любовь Кая Метова

Известный певец рассказал о последствиях своего участия в скандальной передаче
Шоу-бизнес

Жена Петра Красилова забрала дочь и уехала в Америку

В свою очередь, актер наладил отношения с первой семьей

Гороскоп

Елена Ксенофонтова выйдет замуж после скандала
Малинин в поиске после разлада в семье
Астрологический прогноз с 13 по 19 февраля 2017 года
Малинину припомнили ошибки молодости

Фоторепортажи

Зара сильно исхудала после травли
Мария Максакова в жизни и на сцене
Солнцев разоблачил звезд "Дома-2"
Молодой актер приударил за 66-летней мамой Миллы Йовович

Спорт

Резцова назвала российских биатлонисток полуинвалидками
Звезду НХЛ обвинили в неоднократном изнасиловании
Австралийский призер Игр-2012 сбежал в Россию
Фуркада выгнали из сборной

Регионы

Жуткий пожар охватил жилой дом в Краснодаре (видео)
Девушка избила жениха за отказ жениться
Избивший ребенка чиновник подался в бега
Тренера наказали после смерти 14-летнего хоккеиста под Москвой
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru